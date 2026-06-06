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Mundial2026: Portugal defronta o Chile no primeiro 'teste' do estágio

Lusa 08:47
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O Portugal-Chile está agendado para às 18:45 e terá arbitragem do italiano Luca Zufferli.

Portugal tem este sábado o primeiro teste para o Mundial2026 de futebol, num particular que deverá ajudar o selecionador Roberto Martínez a tirar algumas dúvidas, perante um Chile 'envergonhado' pela pior campanha de sempre no apuramento sul-americano.

Seleção nacional recebe a formação chilena, que falhou a qualificação para o Mundial
Seleção nacional recebe a formação chilena, que falhou a qualificação para o Mundial Pedro Bispo/Medialivre

No Estádio Nacional, em Oeiras, ainda sem os quatro bicampeões europeus (Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos) e o médio Matheus Nunes, com problemas físicos, a seleção nacional recebe uma formação chilena que falhou a qualificação para o próximo Campeonato do Mundo e de forma 'estrondosa', ao ficar no último lugar, com apenas 11 pontos, face a duas vitórias, cinco empates e 11 derrotas.

O duelo com o Chile servirá sobretudo para Martínez preparar a equipa para o duelo sul-americano que terá com a Colômbia no Mundial2026, naquele que promete ser o adversário mais complicado da equipa das 'quinas' na fase de grupos.

Portugal volta a encontrar o Chile quase uma década depois de os sul-americanos terem afastado a seleção lusa da final da Taça das Confederações, naquela que foi a última edição da prova.

Isso aconteceu em 2017, numa competição teste ao que seria o Mundial2018, na Rússia, com o Chile a vencer no desempate por grandes penalidades (3-0). Em Kazan, depois do 0-0 no tempo regulamentar e prolongamento, a seleção na altura de Fernando Santos quebrou e acabou derrotada, com Ricardo Quaresma, João Moutinho e Nani a falharem todos os respetivos penáltis.

O Portugal-Chile está agendado para às 18:45 e terá arbitragem do italiano Luca Zufferli.

A seleção nacional tem novo particular agendado para 10 de junho, frente à Nigéria, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

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