Governo de Cabo Verde decreta tolerância de ponto na estreia da seleção no Mundial

Cabo Verde, um dos países estreantes do Mundial, vai defrontar Espanha na segunda-feira, 15.

O primeiro-ministro cabo-verdiano anunciou esta quarta-feira tolerância de ponto na segunda-feira, dia 15 de junho, para o país acompanhar a estreia da seleção de futebol em mundiais de futebol, num jogo contra a Espanha.



Adeptos da seleção de futebol de Cabo Verde festejam durante o jogo de qualificação para o Mundial2026 LUSA_EPA

"Assinei, para publicação, a resolução do Conselho de Ministros que concede tolerância de ponto aos funcionários e agentes do Estado, dos institutos públicos e das autarquias locais, a partir das 13h00 [15h00 em Lisboa] do dia 15 de junho", informou Ulisses Correia e Silva, na Internet.

Segundo explicou, "trata-se de uma medida excecional para um momento excecional, que é a estreia dos Tubarões Azuis no jogo contra a Espanha no Mundial, que acontece às 15h00 de Cabo Verde, permitindo a todos acompanhar e apoiar a seleção nacional".

Cabo Verde vai enfrentar ainda, no grupo H, as seleções do Uruguai e Arábia Saudita.

O Mundial 2026, que decorre de 11 de junho a 19 de julho, contará pela primeira vez com 48 seleções, apurando-se para a fase a eliminar os dois primeiros de cada um dos 12 grupos, bem como os oito melhores terceiros.

Também hoje, o primeiro-ministro anunciou a atribuição de uma pensão aos primeiros internacionais da seleção de Cabo Verde, reconhecendo quem competiu "em condições difíceis em termos de recursos materiais, financeiros e de infraestruturas desportivas".