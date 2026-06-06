Martínez defende Rafael Leão e espera tê-lo na estreia do Mundial: "Não é uma ação violenta"

Avançado do Milan viu um vermelho direto no particular com o Chile.

O selecionador Roberto Martínez saiu este sábado em defesa de Rafael Leão, expulso no jogo Portugal-Chile, de preparação para o Mundial2026 de futebol, e mostrou-se confiante que o avançado estará disponível para a estreia na competição.



Rafael Leão foi punido com um vermelho no particular com o Chile AP

“É normal a reação do Rafael Leão. Protegeu o colega e mostrou espírito de equipa. Teve uma reação positiva para ajudar o colega. Claro que não podemos entrar na provocação, mas é um momento que é muito bom ter acontecido agora, porque uma equipa sul-americana tem muitos momentos assim”, afirmou Roberto Martínez, em conferência de imprensa, no Estádio Nacional, em Oeiras, após o teste perante o Chile (2-1).

O avançado Rafael Leão viu o cartão vermelho ao 45+2 minutos, após ‘pegar-se’ com um jogador do Chile e vai estar ausente do particular de quarta-feira com a Nigéria, em Leiria, ficando igualmente em risco de falhar a estreia de Portugal no Mundial2026 com a Republica Democrática do Congo, em 17 de junho, em Houston, nos Estados Unidos.

“Todos os cartões vermelhos têm consequências, mas espero que o árbitro possa ver as imagens. Eu vi e não é uma ação violenta, pois não tem as mãos acima da dos outros. Espero que possa ser uma consequência menor”, referiu o selecionador nacional.

Depois da República Democrática do Congo segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston, ficando o Grupo K fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.