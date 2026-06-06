Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Desporto

Rafael Leão reage à expulsão frente ao Chile: "Quis proteger o meu colega..."

Record 22:58
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de junho
As mais lidas

Extremo do Milan teve um confronto físico com Iván Román e ambos acabaram expulsos

Rafael Leão foi protagonista pela negativa do Portugal-Chile deste sábado, depois de se ter envolvido num confronto com Iván Román, que resultou na expulsão de ambos os jogadores. Após o encontro, que terminou com uma vitória lusa por , o extremo do Milan recorreu às redes sociais para dar a sua versão da história, aproveitando para agradecer aos adeptos que marcaram presença no Jamor.

Rafael Leão durante o Portugal-Chile
Rafael Leão durante o Portugal-Chile AP

"Relativamente a minha expulsão, simplesmente quis proteger o meu colega, nunca com a intenção de magoar o adversário! Obrigado a todos portugueses que tiveram no Jamor. Ambiente incrível, seguimos juntos", escreveu Leão numa publicação no Instagram.

Artigos Relacionados
Tópicos Expulsão incrível Rafael Leão Chile A.C. Milan
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Rafael Leão reage à expulsão frente ao Chile: "Quis proteger o meu colega..."