Rafael Leão reage à expulsão frente ao Chile: "Quis proteger o meu colega..."

Extremo do Milan teve um confronto físico com Iván Román e ambos acabaram expulsos

Rafael Leão foi protagonista pela negativa do Portugal-Chile deste sábado, depois de se ter envolvido num confronto com Iván Román, que resultou na expulsão de ambos os jogadores. Após o encontro, que terminou com uma vitória lusa por 2-1, o extremo do Milan recorreu às redes sociais para dar a sua versão da história, aproveitando para agradecer aos adeptos que marcaram presença no Jamor.



Rafael Leão durante o Portugal-Chile AP

"Relativamente a minha expulsão, simplesmente quis proteger o meu colega, nunca com a intenção de magoar o adversário! Obrigado a todos portugueses que tiveram no Jamor. Ambiente incrível, seguimos juntos", escreveu Leão numa publicação no Instagram.