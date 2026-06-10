Mundial2026: Portugal faz derradeiro teste frente à Nigéria

Rafael Leão é a única ausência confirmada, depois de ter sido expulso na vitória de Portugal contra o Chile no passado sábado.

A seleção portuguesa de futebol faz esta quarta-feira o último teste antes do Mundial2026 de futebol, na receção à Nigéria, em Leiria, onde o selecionador Roberto Martínez apenas terá a baixa de Rafael Leão.



Duarte Roriz/Record

Já disponíveis vão estar Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, que falharam no sábado o duelo com o Chile (2-1), por terem sido autorizados a chegar mais tarde ao estágio, depois de terem ganho a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, tal como Matheus Nunes, que não defrontou os sul-americanos por questões físicas.

Depois de ter sido expulso frente ao Chile, Rafael Leão é a única ausência confirmada no segundo encontro da história com a Nigéria, depois de, em 2022, também em vésperas de um Mundial, a equipas das 'quinas' ter goleado por 4-0, no Estádio José Alvalade.

O Portugal-Nigéria está agendado as 20h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e terá como árbitro o espanhol Mateo Busquets.

Após o encontro com a Nigéria, Portugal viaja na sexta-feira para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, e vai estrear-se no Grupo K em 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12h00 locais (18h00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12h00 (18h00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami, num jogo que começa às 19h30 (00h30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer entre quinta-feira e 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.