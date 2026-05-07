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Polémica no karaté: equipa técnica da seleção demite-se por alegada “ingerência” da direção da federação nas convocatórias

João Amaral Santos 10:27
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Os quatro treinadores da seleção nacional deram um ‘murro na mesa’ em vésperas do europeu, depois de a direção da FNK-P ter alegadamente imposto na convocatória a presença de três atletas que estão a contas com processos disciplinares. A polémica levou a debandada de atletas e a equipa masculina de kutime vai falar europeu… e mundial.

A equipa técnica da seleção nacional de karaté – na disciplina de Kumite – pediu a demissão em bloco, devido à alegada “coação”, “desautorização” e “ingerência” da direção da Federação Nacional de Karaté - Portugal (FNK-P), presidida por Carlos Silva, na convocatória para o campeonato da Europa da modalidade, que decorre entre os próximos dias 20 e 24 de maio, em Frankfurt, na Alemanha.

Demissão da equipa técnica da seleção nacional de karaté gera polémica
Demissão da equipa técnica da seleção nacional de karaté gera polémica Federação Portuguesa de Karaté

Estevão Trindade, Filipe Fernandes, Nuno Moreira e Paulo Azevedo acusam a FNK-P de utilizar “a coação ou a pressão ‘política’ para influenciar convocatórias e planeamentos”, considerando que essa postura “anula a liberdade necessária para um selecionador exercer as suas funções com isenção e profissionalismo”. Na carta de demissão, a que a SÁBADO teve acesso, os quatro treinadores consideram que não podem “ser cúmplices de um modelo de gestão que premeia o desalinhamento ético e penaliza o rigor” e que, neste momento, “não existem condições para liderar uma seleção quando a própria estrutura que a deveria apoiar é a que mais ativamente sabota a sua autoridade e valores”.

A SÁBADO sabe que a ‘gota de água’ para demissão surgiu após a FNK-P impor a presença de dois atletas do Sporting e um do Ginásio Clube Vilacondense na convocatória para o europeu de Frankfurt. Atualmente, o trio de karatecas está a contas com processos disciplinares – na sequência de comportamentos que a equipa técnica considera “gerarem perturbação do normal funcionamento da seleção nacional” –, mas foram incluídos pelos dirigentes no grupo.   

Os selecionadores demissionários acusam o presidente da FNK-P, Carlos Silva, de “tentar controlar treinadores e também todas as decisões” de todos os órgãos federativos (como os conselhos de disciplina e de arbitragem).

A SÁBADO tentou obter explicações de Carlos Silva, mas ainda não foi possível até ao momento.

Fora do europeu

A demissão dos quatro treinadores levou a um abalo na seleção nacional: cinco dos 12 atletas que figuravam na convocatória final já terão informado a FNK-P que se “recusavam” em participar na competição; outros dois atletas ponderam ainda tomar a mesma decisão. Com esta debandada – e uma vez que os prazos para as inscrições já terminaram – a equipa masculina de Kumite não vai poder competir na prova. A situação tem ainda mais consequências. Como este momento era o único momento de qualificação para a Copa do Mundo WKF de Equipas, a ter lugar em Hangzhou (China), de 20 a 22 de novembro, a seleção nacional fica também fora do mundial.

Esta é a segunda bronca envolvendo a FNK-P em poucos dias, depois de a SÁBADO ter avançado que um praticante de karaté aprsentou queixa contra o atual selecionador nacional – na disciplina de Kata –, Jorge Peixeiro, por este alegadamente o ter ameaçado e insultado. As queixas de , de 27 anos, foram apresentadas ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e à FNK-P. O conflito terá até provocado danos colaterais, pois Maísa Caridade, uma das principais karatecas portuguesas, atual número 2 do ranking nacional, e namorada do atleta que entrou em “choque” com Jorge Peixeiro, passou a ficar fora das escolhas da seleção para as provas internacionais (também não vai participar no europeu, na Alemanha).

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