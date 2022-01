Polémica na federação de karate: 'É uma situação de outro planeta'

Nuno Dias ganhou as eleições a 16 de outubro, mas dois meses depois acabou destituído pela direção [afeta à lista do candidato derrotado] por "incompatibilidades". "Só fui presidente no papel. Não tive acesso às contas bancárias, aos carros da federação, à sede, nada. Nem me deram uma chave para entrar. É uma situação de outro planeta". No próximo dia 23 haverá novas eleições.

A 16 de outubro, Nuno Dias foi eleito presidente da Federação Nacional de Karate-Portugal (FNK-P), naquela que foi "a maior votação de sempre na modalidade". Mas, explica Nuno Dias à SÁBADO, "como os estatutos da Federação não foram adaptados à Lei de Bases do Desporto de 2014, eu fui eleito presidente e foi também eleita uma direção, que venceu por uma lista diferente" – uma direção presidida por Carlos Silva, o anterior presidente.

Segundo Nuno Dias, a direção, com Carlos Silva, boicotou-o. A começar pela tomada de posse. "Os estatutos dizem que o presidente eleito deve tomar posse de imediato, mas isso só aconteceu a 7 de novembro".

"Disseram-me que me iam passar as pastas, mas não me passaram nada, só me fizeram perguntas. Desde que fui eleito até hoje não tive acesso a nada, às contas bancárias, aos carros da federação, à sede, nada. Nem me deram uma chave para entrar", garante Nuno Dias, que já apresentou uma queixa no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).