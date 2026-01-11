Oficial: Francesco Farioli renova com o FC Porto até 2028

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Treinador fica, agora, vinculado até ao ano em que termina o primeiro mandato da presidência de Villas-Boas, tem cláusula aumentada e um novo adjunto
O FC Porto anunciou, ainda este domingo, a renovação do contrato de Francesco Farioli por mais um ano, até 2028.
Francesco Farioli e André Villas-Boas após a renovação do treinador do FC Porto
O italiano, de 36 anos, fica assim com caminho aberto para ser o treinador portista até ao fim deste primeiro mandato de André Villas-Boas na presidência do clube.
A cláusula de rescisão, confirmou Record, sobe para 20 milhões de euros fora dos períodos em que o mercado de transferências estiver aberto e mantém-se nos 15 milhões de euros no resto do ano.
Para além da 'nova' cláusula de rescisão, a renovação de Francesco Farioli traz ainda um novo elemento à equipa técnica liderada pelo italiano, que contará a partir de agora com o adjunto Felipe Sánchez, que até então desempenhava a mesma função na Real Sociedad e que já tinha acompanhado o técnico no Karagümrük, Alanyaspor, Nice e Ajax.
Tal como avançámos a 7 de janeiro, Francesco Farioli tinha o desejo de prolongar o seu vínculo com o clube, uma vontade que também era partilhada pela SAD.
Na entrevista concedida à Sport TV antes do estágio no Algarve, Francesco Farioli assumiu que a prioridade será sempre o coletivo, mas mostrou-se absolutamente entusiasmado com tudo o que encontrou no FC Porto. "A prioridade é fazer as coisas bem pela equipa. Todos queremos ir na direção certa. Talvez seja a primeira vez na minha curta carreira onde tenho o sentimento de que posso construir coisas em cima de outras. Na época passada, por exemplo, senti que era impossível lidar com as exigências. E aqui acredito que temos uma equipa jovem, temos um capitão que renovou o contrato há poucos dias e é um líder de topo, um ser humano de topo, um profissional de topo. Então, uma equipa com jogadores que se podem desenvolver, alguns jogadores interessantes da equipa B que nos podem ajudar no futuro também... acho que estamos no caminho certo, estamos na direção certa", vincou.
Nessa mesma entrevista, o treinador italiano deixou ainda elogios ao presidente André Villas-Boas. "É uma situação muito estranha porque, com certeza, ele tem sido, de longe, o presidente com o maior conhecimento de futebol. Acho que o que ele fez na sua carreira como treinador fala por si. É a pessoa com quem eu falei menos sobre tática. Na minha primeira reunião, como sempre, preparei algumas coisas para mostrar... Ele já sabia tudo. Então, era mais sobre a situação, o ambiente, como gerir as coisas. A primeira vez que abri um computador para lhe mostrar algo foi quando eu já estava aqui no Porto. Isso diz muito sobre a sua preparação e, especialmente, acho que o respeito que ele tem pelo trabalho. E por um trabalho que ele fez e fez muito bem. A nossa comunicação é muito aberta, muito direta", revelou.
A época de estreia de Francesco Farioli no FC Porto tem sido histórica. Com o triunfo sobre o Santa Clara no fecho da primeira volta, os dragões alcançaram um novo registo de pontos à 17.ª jornada (49 pontos), após 16 triunfos e um empate, frente ao Benfica. Neste momento, a vantagem sobre o 2.º classificado, o Sporting, é de 7 pontos, menos três que a distância para o Benfica (3.º, com 39 pontos).