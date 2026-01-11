Oficial: Francesco Farioli renova com o FC Porto até 2028

Treinador fica, agora, vinculado até ao ano em que termina o primeiro mandato da presidência de Villas-Boas, tem cláusula aumentada e um novo adjunto

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

O FC Porto anunciou, ainda este domingo, a renovação do contrato de Francesco Farioli por mais um ano, até 2028.



Francesco Farioli e André Villas-Boas após a renovação do treinador do FC Porto

O italiano, de 36 anos, fica assim com caminho aberto para ser o treinador portista até ao fim deste primeiro mandato de André Villas-Boas na presidência do clube.

A cláusula de rescisão, confirmou Record, sobe para 20 milhões de euros fora dos períodos em que o mercado de transferências estiver aberto e mantém-se nos 15 milhões de euros no resto do ano.

Para além da 'nova' cláusula de rescisão, a renovação de Francesco Farioli traz ainda um novo elemento à equipa técnica liderada pelo italiano, que contará a partir de agora com o adjunto Felipe Sánchez, que até então desempenhava a mesma função na Real Sociedad e que já tinha acompanhado o técnico no Karagümrük, Alanyaspor, Nice e Ajax.

Tal como avançámos a 7 de janeiro, Francesco Farioli tinha o desejo de prolongar o seu vínculo com o clube, uma vontade que também era partilhada pela SAD.

Na entrevista concedida à Sport TV antes do estágio no Algarve, Francesco Farioli assumiu que a prioridade será sempre o coletivo, mas mostrou-se absolutamente entusiasmado com tudo o que encontrou no FC Porto. "A prioridade é fazer as coisas bem pela equipa. Todos queremos ir na direção certa. Talvez seja a primeira vez na minha curta carreira onde tenho o sentimento de que posso construir coisas em cima de outras. Na época passada, por exemplo, senti que era impossível lidar com as exigências. E aqui acredito que temos uma equipa jovem, temos um capitão que renovou o contrato há poucos dias e é um líder de topo, um ser humano de topo, um profissional de topo. Então, uma equipa com jogadores que se podem desenvolver, alguns jogadores interessantes da equipa B que nos podem ajudar no futuro também... acho que estamos no caminho certo, estamos na direção certa", vincou.