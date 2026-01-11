Sábado – Pense por si

Desporto

FC Porto empresta Veron ao Nacional

Record 13:49
As mais lidas

Extremo brasileiro vai jogar até ao fim da época nos madeirenses.

O futuro de Gabriel Veron já está definido e passará pela Madeira. Record confirmou que FC Porto e Nacional chegaram a acordo para o empréstimo do extremo aos alvinegros nesta segunda metade da temporada, sem opção de compra.

Veron emprestado ao Nacional
Veron emprestado ao Nacional

O jogador brasileiro tem 23 anos e contrato com os dragões até 2027, ele que terminou recentemente um período de empréstimo ao Juventude, do Brasileirão.

Artigos Relacionados
Tópicos Futebol Futebol Clube do Porto Gabriel Veron
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

FC Porto empresta Veron ao Nacional