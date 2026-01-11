FC Porto empresta Veron ao Nacional

Um T5 nas Avenidas Novas, 1 milhão no banco e 700 mil de dívidas. A declaração de Cotrim Figueiredo
Marco Alves
Extremo brasileiro vai jogar até ao fim da época nos madeirenses.
O futuro de Gabriel Veron já está definido e passará pela Madeira. Record confirmou que FC Porto e Nacional chegaram a acordo para o empréstimo do extremo aos alvinegros nesta segunda metade da temporada, sem opção de compra.
O jogador brasileiro tem 23 anos e contrato com os dragões até 2027, ele que terminou recentemente um período de empréstimo ao Juventude, do Brasileirão.