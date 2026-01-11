Villas-Boas e a renovação de Francesco Farioli: "Muito satisfeito e orgulhoso"

André Villas-Boas comentou a renovação do contrato de Francesco Farioli com o FC Porto, até 2028, assumindo-se "muito satisfeito e orgulhoso", sobretudo porque há "um corpo comum de ideias".



Em declarações aos veículos de comunicação azuis e brancos, o presidente não escondeu: "A extensão do contrato de um treinador é um passo sempre determinante na história do clube. Normalmente estes passos dão-se quando há convicção no trabalho realizado e não há dúvida nenhuma que com os registos obtidos até agora, que são os melhores registos históricos de sempre do FC Porto, e o conhecimento do que é o trabalho diário do míster e desta equipa técnica, é para nós uma honra e um orgulho enorme chegarmos a esta fase do campeonato e antecipar esta renovação de contrato, que me parece de todo merecida por fruto do grande trabalho que estão a desenvolver."

E prosseguiu, visando também o facto de a renovação ter sido feita na Livraria Lello: "Eu acho que é uma simbiose perfeita de união do FC Porto com os seus adeptos, com a sua massa associativa, que vem muito fruto da mensagem do treinador, da convicção das suas mensagens, que se alastra evidentemente ao grupo, mas também à massa associativa e também vem simbolizada neste próprio espaço de união da cidade. Portanto, eu acho que o que nós temos com o míster Farioli desde que ele chegou ao FC Porto foi uma renovação deste conceito de união, que nós sabemos bem o que é que ele significa".

"Sabemos também como é que nos catapulta até ao sucesso e é quando temos um líder forte, determinado, que percebe o que é que é o FC Porto, os seus valores, os seus princípios, percebe o que é que é a cidade e o que é que as pessoas desejam. Quando se obtém esta união, os resultados ficam à vista. Portanto, há aqui muito mérito do míster, num conhecimento prévio do que são estas realidades, na transmissão desta mensagem e na forma como faz com que os jogadores se transcendam em campo para obter resultados. Tudo isto está à vista factualmente também, mas está sobretudo dentro de nós, enquanto o sentimento e a forma como nos agarramos a esta equipa, a este conceito de união, e o vemos demonstrado em todos os campos que jogamos até agora. Queremos estender no tempo esta renovação, trazendo para a equipa este local histórico da cidade do Porto, esta magnífica Livraria Lello, que vai comemorar na terça-feira 120 anos e todo este enquadramento de renovação, de infinito e de um ciclo que se renova sob o signo do ouroboros, que é para nós muito importante, e por isso também decidimos atribuir toda esta simbologia a este evento", afirmou ainda o presidente do FC Porto, para concluir depois sobre a rapidez com que Farioli se adaptou à cidade e ao clube.

"É fruto da sua maneira de ser, da sua jovialidade, evidentemente, da sua vontade de conquistar o mundo e de conquistar títulos também, de conquistar o coração da cidade, o coração das pessoas, e isso vê-se bem na mensagem que ele transmite. Portanto, fazia sentido para nós juntarmos toda esta união à cidade também, trazendo a renovação do mister para este espaço e vê-la propagada no tempo que é o que mais desejamos", rematou Villas-Boas.