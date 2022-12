O onze de Portugal para o jogo com a Suíça: está confirmado que Ronaldo começa no banco

Portugal defronta esta terça-feira (19h00) a Suíça, no último jogo dos oitavos de final do Mundial'2022. Estas são as escolhas de Fernando Santos para este encontro, confirmando-se Cristiano Ronaldo no banco, como Record adiantou, e entrando para o seu lugar Gonçalo Ramos.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro; William, Otávio e Bernardo Silva; Bruno Fernandes, João Félix e Gonçalo Ramos.Suplentes: Rui Patrício, José Sá, João Palhinha, Cristiano Ronaldo, André Silva, Rafael Leão, Vitinha, João Mário, Rúben Neves, João Cancelo, Ricardo Horta, Matheus Nunes e António SilvaSiga o jogo AQUI