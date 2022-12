Consulte as escolhas iniciais de Fernando Santos para a 3.ª jornada do Grupo H do Mundial 2022

O onze de Portugal para o jogo com a Coreia do Sul

Portugal defronta a Coreia do Sul, de Paulo Bento, esta sexta-feira, a partir das 15 horas de Portugal Continental, em jogo da 3.ª jornada do Grupo H do Mundial'2022. Estas são as opções iniciais de Fernando Santos para o encontro.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, António Silva, João Cancelo, Rúben Neves, Matheus Nunes, Vitinha, João Mário, Ricardo Horta e Cristiano Ronaldo;Rui Patrício, José Sá, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, João Palhinha, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, João Félix, Gonçalo Ramos e André Silva;Kim Seung-Gyu, Kim Jin-Su, Jung Woo-Young, Hwang In-Beom, Son Heung-Min, Cho Gue-Sung, Lee Jae-Sung, Kim Moon-Hwan, Lee Kang-In, Kim Young-Gwon, Kwon Kyung-Won;