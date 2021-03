De volta às ondas: já se surfa na Marinha Grande, Oeiras e Cascais

Para os surfistas da Marinha Grande, no distrito de Leiria, a boa nova chegou a 9 de março. Foi o dia em que a presidente da Câmara Municipal, Cidália Ferreira, decidiu a reabertura das praias do concelho para a prática de surf "desde que escrupulosamente cumpridas todas as condições de proteção individual e de segurança determinadas pela Direcção-Geral da Saúde".







Foi assim determinada "a abertura das praias do concelho à prática de surf e atividades similares", segundo se lê em comunicado da autarquia, na condição de que sejam "praticadas individualmente". De acordo com a autarquia, a medida foi tomada "considerando que a situação epidemiológica no município da Marinha Grande regista um melhoramento, registando-se um acentuado decrescimento de novos casos, bem como os casos activos".A Marinha Grande juntou-se assim a municípios como Oeiras, Cascais que já em fevereiro permitiam a prática de surf e outros desportos semelhantes nas suas praias.Refira-se, porém, que a prática de surf nunca esteve realmente proibida. Era o dever geral de recolhimento domiciliário que limitava as deslocações ao estritamente essencial, o que impedia os surfistas de se fazerem às ondas."A legislação indicada não proíbe expressamente a prática do surf, desde que praticado individualmente, incluindo a deslocação e todos os momentos antes e após a prática. É importante notar que, sendo o surf um desporto individual, sabe-se que muitas vezes os praticantes se juntam para trocar experiências sobre a atividade, antes ou depois da prática, o que não é permitido no atual contexto da pandemia", comunicou em fevereiro a Autoridade Marítima Nacional.