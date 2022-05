Messi revela "sequelas nos pulmões" depois de ter covid-19

O atleta argentino contraiu o vírus na altura do Natal, esteve um mês e meio fora dos relvados mas, ainda hoje, diz ter dificuldades respiratórias.

Leonel Messi revelou ter ficado com sequelas depois de contrair covid-19 no início de janeiro. A estrela do Paris Saint-Germain e da seleção Argentina terá apanhado o vírus na época natalícia mas conta agora, quatro meses depois, que enfrentou grandes dificuldades respiratórias que ainda se mantêm.