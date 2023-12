Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Nadal vai voltar a jogar após um ano de paragem. Aos 37 anos, como será o final de carreira do tenista? Irá ainda ganhar mais algum Grand Slam ou já não vai somar mais títulos importantes, como aconteceu com Serena Williams, que entre os 36 e os 40 anos tentou igualar o recorde de Margaret Court, mas sem sucesso? Veja o fim de carreira de alguns dos melhores desportistas.

O fim da carreira: sair com glória ou andar a fazer figuras tristes?

O norte-americano Mackenzie McDonald poderia ter ficado na história como o último tenista a defrontar (e a vencer) Rafael Nadal. Mas, quase um ano depois desse jogo no Open da Austrália (a 18 de janeiro de 2023), o espanhol (que a 2 de junho fez uma cirurgia para debelar um lesão na perna direita) anunciou que vai regressar à competição no torneio de Brisbane (começa a 31 de dezembro) e que também irá estar no Open da Austrália, a partir de 14 de janeiro.