Ronaldo chega aos 37 anos: e agora, vai andar a arrastar-se?

"Ele podia era vir para o Benfica, dava muito jeito", brinca Toni, antiga figura das águias, aludindo à crise de resultados do clube. Cristiano Ronaldo completa este sábado 37 anos. E o avançado madeirense diz que quer continuar a jogar até aos 40. Fisicamente, todos dizem que CR7 continua em forma. Mas isso chegará para ser o melhor do mundo? Toni espera que ele não se retire demasiado tarde, para que possa ficar como "um exemplo de resiliência e superação". E ainda poderá voltar ao Sporting?

Não são muitos os jogadores com 37 anos a jogar em campeonatos de topo. Neste momento, além de Cristiano Ronaldo, que está no Manchester United (Liga inglesa), há ainda os casos de Zlatan Ibrahimovic (que aos 40 anos continua a ser uma das figuras do Milan, em Itália), de Daniel Alves (que aos 38 anos voltou ao Barcelona, onde já tinha sido uma das estrelas, com 23 títulos conquistados, entre eles três Ligas dos Campeões e seis Ligas espanholas), de Pepe (o central, que completa 39 anos a 26 de fevereiro, regressou ao FC Porto em 2019, depois de 10 anos no Real Madrid, onde conquistou 14 troféus, sendo de destacar as três Ligas dos Campeões) ou de Joaquín (o avançado, de 40 anos, está desde 2015 no Bétis, onde tinha começado a carreira, tendo ainda passagens por Valência, Malága ou Fiorentina).

O mais "normal" é que as grandes estrelas do futebol, à medida que se aproxima o ocaso da carreira, comecem a mudar para campeonatos menos competitivos. Até as maiores figuras o fizeram, de Pelé a Eusébio, de Beckenbauer a Cruijjf.

São muitos os exemplos recentes. É o caso de Xavi, actual treinador do Barcelona, que após os dias de glória no tiki-taka dos catalães juntamente com Messi e Iniesta, jogou quatro épocas (entre os 35 e os 39 anos) no Al-Sadd, do Qatar. Ou do próprio Iniesta (que actualmente, com 37 anos, joga nos japoneses do Vissel Kobe, para onde se mudou com 34 anos).