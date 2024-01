Nápoles: a maldição dos campeões-surpresa

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Walter Mazzarri deu uma “prenda” de Natal de 500 euros a um taxista. A 23 de dezembro, o treinador do Nápoles foi visto nas imediações do Estádio Olímpico de Roma, a fumar um cigarro eletrónico, com uma mochila e uma mala de viagem, à espera do táxi que o ia levar até à cidade napolitana, a 230 km de distância. Mazzarri alargou-se em justificações depois da derrota (2-0) frente à equipa de Mourinho, numa partida em que o Nápoles teve dois jogadores expulsos, e quando saiu da conferência de imprensa o autocarro do clube já tinha seguido.