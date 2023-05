Nápoles conquista terceiro título italiano 33 anos após o "bis" de Maradona

As mais lidas

O Nápoles sagrou-se hoje campeão italiano de futebol pela terceira vez, 33 anos depois do ‘bis’ conseguido sob a liderança do argentino Diego Armando Maradona, ao empatar 1-1 na visita à Udinese, na 33.ª jornada.

Os napolitanos garantiram o cetro a cinco rondas do final, com Victor Osimhen (53 minutos) a anular o golo de Lovric (13) e a garantir a igualdade para os 'partenopei', que tinham falhado o primeiro ‘match point’ no domingo, ao cederem uma igualdade perante a Salernitana (1-1).

A formação comandada por Luciano Spalletti repetiu os sucessos de 1986/87 e 1989/90, quando o Nápoles era liderado em campo por Maradona, passando a somar os mesmos três títulos da Roma, no oitavo lugar do ranking, liderado pela Juventus (36 troféus).

Após 33 de 38 rondas, o Nápoles soma 80 pontos, contra 64 da Lazio, segunda classificada.

