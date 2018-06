O técnico Vicente Del Bosque, ex-seleccionador de futebol de Espanha e ex-treinador do Real Madrid, considerou hoje que a destituição de Julen Lopetegui, a dois dias do jogo inaugural do Mundial2018, com Portugal, "não afectará a equipa"."Imagino que os jogadores, por muito carinho que possam ter pelo treinador anterior [Julen Lopetegui] darão tudo de si, como não podia ser de outra forma, e vão agir com o maior profissionalismo no Mundial", referiu Vicente Del Bosque.Ainda de acordo com o treinador que levou a Espanha aos títulos Mundial (2010) e Europeu (2012) esta situação é "desconfortável" para a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), mas entende que o presidente Luis Rubiales "já deu explicações suficientes".Vicente Del Bosque, de 67 anos, desejou ainda a Julen Lopetegui, que o sucedeu na selecção espanhola e que irá orientar o Real Madrid, e a Fernando Hierro, responsável pela 'roja' no Mundial2018, "o maior sucesso nas suas novas funções".Questionado sobre se falou com alguém da RFEF após a demissão de Julen Lopetegui, Vicente Del Bosque disse que não, mas que desejava ao seleccionador destituído, "que fez dois anos fantásticos com a selecção", o "melhor para o seu futuro".Del Bosque acredita que Fernando Hierro, que herdou de repente a selecção [a dois dias do inicio do Mundial2019, com Portugal], vá fazer um bom trabalho e acrescentou que não lhe passou pela cabeça ter sido equacionado para ser alternativa.Julen Lopetegui deixou de ser seleccionador espanhol de futebol um dia depois de ter sido anunciado como treinador do Real Madrid, para as próximas três temporadas, num processo que a RFEF considerou ter sido posta à margem e confrontada com a decisão da transferência cinco minutos antes do anúncio.