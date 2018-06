A 21ª edição do Campeonato do Mundo arranca, esta quinta-feira, com o tradicional jogo da equipa anfitriã do torneio. Neste caso, a Rússia entra em campo às 16h00 de Portugal Continenal para defrontar a selecção asiática da Arábia Saudita. Na cerimónia de abertura realizada antes do jogo no estádio Luzhniki, em Moscovo, haverá 80 mil espectadores, mais de 500 dançarinos e acrobatas, Ronaldo – o brasileiro – como apresentador e Robbie Williams a cantar, além de muita festa.

Mas nem sempre foi assim. O primeiro jogo de sempre em Mundiais foi realizado em 1930 e, melhor dizendo, foram dois. Isto porque a primeira edição, realizada no Uruguai, contou com dois jogos inaugurais com início ao mesmo tempo – o que torna o jogo desta quinta-feira o 22º jogo de abertura em 21 edições do Campeonato do Mundo.

Os dois jogos, França-México e EUA-Bélgica, foram realizados em Montevideu mas não houve cerimónia de abertura. Aliás a assistência destes jogos ficaram muito aquém do que agora se vive: no primeiro jogo - realizado no antigo estádio do Penarol, o Pocitos - estiveram pouco mais de 4 mil pessoas; no segundo 18 mil. Juntando a assistência das duas partidas não perfaz nem metade das 80 mil pessoas que encherão esta tarde o Luzhniki, em Moscovo. As partidas terminaram com vitória da França por 4-1 (com Lucien Laurent a marcar o primeiro golo da história dos mundiais), enquanto os Estados Unidos venceram a Bélgica por 3-0.

Curiosamente destas quatro selecções apenas os EUA passaram a fase de grupos,que "caíram" na fase a eliminar por 6-1 pela Argentina. Em 1934, na Itália, o formato do torneio mudou e todos os jogos dos oitavos-de-final, a fase inicial do torneio, foram realizados ao mesmo tempo, pelo que não houve um jogo de abertura propriamente dito. Quatro anos depois, em França, o jogo de abertura foi o Suíça-Alemanha, que acabou por nem decidir nada pois o jogo terminou em empate, situação que obrigou a um novo jogo dias depois – na altura, ainda não tinha sido criado o prolongamento.

Por culpa da Segunda Guerra Mundial, o jogo de abertura seguinte só aconteceria em 1950, no Brasil. No Maracaná, mais de 80 mil pessoas viram a selecção anfitriã bater o México por 4-0 para avançar tranquilamente pela fase de grupos. Nos três mundiais seguintes, até 1962, houve quatro jogos de abertura a iniciar o torneio, sem um jogo de abertura oficial.

Em 1966, iniciou-se a tradição do anfitrião do torneio ou o vencedor do mundial anterior iniciar a competição. Foi a Inglaterra a receber o Uruguai, num 0-0 que viria a começar a caminhada da Inglaterra para o seu primeiro – e único – troféu em Campeonatos do Mundo, para desagrado dos "Magriços" de Eusébio. Quatro anos depois foi registada a maior assistência de um jogo de abertura de sempre com os mexicanos a colocarem mais de 107 mil pessoas no Estádio Azteca em 1970, num empate a zeros frente à União Soviética – a única vez que a Rússia esteve presente em jogos inaugurais, embora não o seja com a mesma representação.

No Mundial de 1974, realizado na República Federal da Alemanha, foi esta a vencer o Chile. Esta edição marcou a primeira vez que a equipa que venceu o jogo inaugural conseguiu vencer o Campeonato do Mundo, mais de 40 anos desde o início da competição. A Alemanha é, de resto, a selecção que mais vezes abriu o Mundial: seis. Isto deve-se a ter sido campeã do mundo três vezes e a ter recebido a competição por outras duas.

No Mundial de 1978, foi a última vez que um jogo inaugural terminou 0-0. Foi entre a RFA e a Polónia e nenhuma destas selecções favoritas viria a chegar à final, onde ganhou a anfitriã Argentina. Isso permitiu que esta abrisse o Mundial seguinte, realizado em Espanha quatro anos depois. E aí a Argentina foi surpreendida pela Bélgica, já com um jovem Diego Armando Maradona. A Itália de Paolo Rossi ganhou a competição e teria as honras de abrir a competição em 1986, no México.

O mesmo estádio que tinha enchido 16 anos antes colocou 95 mil pessoas a verem Bulgária e Itália empatar 1-1, num grupo onde estava a eventual vencedora do torneio, a Argentina de Maradona. Depois de uma "mão de deus" e correrias pelo meio-campo com a bola, a formação alvi-celeste marcou encontro no jogo inaugural de 1990, em Itália.

E, mais uma vez, a Argentina foi surpreendida no jogo inaugural, perdendo por 1-0 frente à modesta equipa dos Camarões. A equipa conseguiu, mesmo assim, passar o grupo como melhor 3ª classificada do seu grupo e marcou presença na final, frente à RFA, a quem tinha ganho quatro anos antes. Desta vez, foram os alemães a garantir a desforra e, nos EUA em 1994, venceram a Bolívia por 1-0 no jogo inaugural realizado às 11 horas da manhã locais.

O Brasil venceu a competição e quatro anos depois, na França, teve a oportunidade de abrir a competição com uma vitória por 2-1 frente à Escócia. A "canarinha" viria a chegar à final mas foi derrotada pelos anfitriões por 3-0. Quatro anos depois, no Mundial realizado na Coreia do Sul e Japão, aconteceu aquela que será a maior surpresa em jogos de abertura de mundiais: a França, campeã do mundo e recém-coroada campeã europeia, perdeu o jogo inicial em Seul frente à selecção do Senegal e acabou mesmo eliminada da fase de grupos, num torneio para esquecer por parte dos bleus.

A partir de 2006, o anfitrião começou a receber sempre o jogo de abertura e, apesar de ter perdido a final quatro anos antes frente ao Brasil, coube à Alemanha defrontar e vencer por 4-2 a Costa Rica, naquele que ainda é o jogo inicial com mais golos. A mannschaft acabou em 3º lugar na competição à custa dos portugueses mas foi a Itália a vencer, num jogo que se tornou "imoral" pela cabeçada de Zidane a Materazzi na final.

No Mundial de 2010, o primeiro realizado em solo africano, a África do Sul recebeu com vuvuzelas a selecção do México, empatando por 1-1. A equipa africana ainda sonhou com a passagem aos oitavos de final mas o máximo que conseguiu foi vencer e eliminar a França no último jogo. Em 2014, no Brasil, a canarinha venceu a Croácia no jogo inaugural por 3-1, antes de ser eliminada e humilhada por 7-1 nas meias-finais frente ao actual detentor do título, a Alemanha.

O jogo de abertura do Mundial 2018 entre Rússia e Arábia Saudita marca o encontro entre duas das maiores potências mundiais em recursos mas que não são propriamente conhecidas pelo seu futebol actual. Aliás, este é mesmo o jogo de abertura com as selecções mais fracas da história dos mundiais. De acordo com o ranking FIFA de Maio deste ano, a Rússia é a 70ª melhor equipa do mundo e a pior classificada entre as equipas que irão estar no torneio. E a Arábia Saudita não está melhor: é a segunda pior equipa do mundial ficando-se três lugares acima da Rússia, em 67º.