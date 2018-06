A carregar o vídeo ...

Eu vou acreditar!/Que vamos conseguir/Que vamos conquistar/Nós somos Portugal/Uma só voz/E um coração!"



Shawn Mendes vai actuar a 28 de Março de 2019 na Altice Arena, em Lisboa. Ainda em 2018, passará pelo MEO Sudoeste, no dia 11 de Agosto.



A versão original de In My Blood foi lançada no seu terceiro disco. Em comunicado, a FPF indica que "a música pretende inspirar os jogadores e fãs portugueses para o evento mais mediático do mundo, que terá início no próximo dia 14 de Junho, quando Portugal iniciar a competição diante da Espanha, a 15 de Junho".



Shawn Mendes é fã de futebol e de duas selecções. "Acompanho as seleções de Portugal e Inglaterra por influência dos meus pais, que vieram desses países. No Mundial vou torcer sobretudo por Portugal e pelo Cristiano Ronaldo, o meu jogador preferido e provavelmente uma das minhas maiores fontes de inspiração", afirmou o cantor. A sua família é proveniente de Lagos.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou hoje o hino oficial da Selecção de Portugal. A canção é uma versão de In My Blood, do cantor luso-canadiano Shawn Mendes, cantada pelo próprio.No videoclipe, vêem-se imagens dos jogadores e do cantor. A letra foi ligeiramente modificada e inclui um refrão em português: "