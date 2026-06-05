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05 de junho de 2026 às 17:30

De 1966 a 2026: recorda-se das mascotes da história dos Mundiais?

As mascotes do Mundial de Futebol fazem parte da identidade de cada edição do torneio. São símbolos culturais que representam os países anfitriões e o espírito do futebol.

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