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Mundial2026: Seleção iraniana já tem vistos, mas nem toda a delegação

Lusa 14:11
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O secretário-geral da federação, Hedayat Mombeini, e o vice-presidente, Mehdi Mohgammad Nasbi, estão entre os 15 elementos que ainda não receberam os vistos dos Estados Unidos.

Jogadores, treinadores e alguns membros do staff iraniano receberam vistos para entrarem nos Estados Unidos durante o Mundial de futebol, mas, segundo a televisão iraniana, alguns membros da Federação ainda não receberam.

Os jogadores já têm os vistos necessários à participação nos jogos de Los Angeles e Seattle
Os jogadores já têm os vistos necessários à participação nos jogos de Los Angeles e Seattle Riza Ozel/AP

A televisão iraniana revelou que o secretário-geral da federação, Hedayat Mombeini, e o vice-presidente, Mehdi Mohgammad Nasbi, estão entre os 15 elementos do pessoal de apoio e dirigentes que ainda não receberam os vistos dos Estados Unidos para os jogos que aquela seleção tem previsto disputar em Los Angeles e Seattle.

A participação do Irão no Mundial ficou em risco desde o início da guerra com os Estados Unidos e Israel. Os problemas que surgiram com a emissão de vistos levaram a que o Irão transferisse a sua base de Tucson, Arizona, para Tijuana, no México.

A televisão iraniana e alguns responsáveis norte-americanos confirmaram que os jogadores, equipa técnica e algum pessoal de apoio receberam já os vistos, mas que estes foram negados a 15 pessoas, que, segundo um dirigente norte-americano disse à Associated Press, terão sido negados por terem pedido os vistos "com falsas pretensões".

O Irão, que ficou integrado no Grupo G, vai disputar os seus dois primeiros jogos do Mundial em Inglewood, Califórnia, frente à Nova Zelândia, em 15 de junho, e à Bélgica, seis dias depois. Segue-se, em 26 de junho, o encontro diante do Egito, em Seattle. Irão e Estados Unidos poderão defrontar-se nos 16 avos de final da prova, caso terminem os respetivos grupos no segundo lugar.

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