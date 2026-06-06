Record Challenge Park é hoje: muita diversão e prémios à sua espera!

É hoje! Prepare-se porque esta edição vai superar todas as anteriores! É essa a nossa promessa para o 10º Record Challenge Park que abre portas esta manhã, às 10 horas, no Parque de Jogos 1º de Maio INATEL, em Lisboa. Celebramos 10 anos cheios de desafios, diversão e memórias únicas nos nossos Jogos Olímpicos. Década dedicada ao desporto, à família e à amizade, que tem vindo a conquistar cada vez mais participantes. Em 2025 ultrapassámos os 20 mil, mas queremos elevar ainda mais a experiência… e as novidades que temos para si vão dar que falar.

Pode garantir já a sua inscrição de forma muito prática. Basta entrar no site - www.recordchallengepark.pt –, colocar os seus dados pessoais e, de seguida, recebe um email com um link para aceder à Área Reservada. Nela poderá gerir a sua inscrição, bem como a dos seus familiares e/ou amigos. Também poderá escolher os torneios e concursos em que quer participar e consultar todas as informações. É ainda nessa área que encontrará o seu RCP QR Code, algo essencial para entrar no recinto e participar nas atividades. O melhor de tudo? É grátis!

Chegado o dia do evento, apenas terá de levar o telemóvel e não precisa de estar preocupado com a internet, porque haverá wi-fi grátis em todo o recinto. Cómodo, rápido e seguro. Sem papéis e sem filas. Os portões do Estádio 1.º de Maio abrem às 10 horas, por isso chegue bem cedo para o aproveitar o dia ao máximo e dar tudo até às 19h.

Diversão... e prémios

Isto é uma verdadeira festa do desporto e, claro, um bocadinho de competição só torna tudo mais interessante! Além do que pode fazer ‘só’ na desportiva, teremos 14 atividades em que tem hipótese de entrar em jogo para lutar por prémios. Ao todo, são 8.750 euros para distribuir pelos vencedores das várias provas. Nas competições individuais, a vitória é sua; nas de equipa, todos saem a ganhar! E sem complicações na hora de dividir, porque cada participante recebe o seu próprio cartão de compras. Venha daí!