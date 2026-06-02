Mundial2026: Matheus Nunes herda o '6' de Palhinha, Guedes será o '19' e Samu o '24'

Federação Portuguesa de Futebol divulgou os números das camisolas de Portugal.
Matheus Nunes vai utilizar no Mundial2026 de futebol a camisola número '6', que foi de João Palhinha, enquanto Gonçalo Guedes ficou com o '19' e Samuel Costa com o '24', divulgou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
Matheus Nunes vai vestir a camisola 6Pedro Ferreira
Como era esperado, Rúben Neves irá vestir a camisola '21', que pertencia ao amigo Diogo Jota, que perdeu a vida num acidente de viação em julho do ano passado, e o '7', claro, será usado pelo capitão Cristiano Ronaldo.
No grupo de surpresas da lista de 27 convocados do selecionador Roberto Martínez, Matheus Nunes foi o escolhido para herdar a camisola '6', já que João Palhinha acabou por ficar de fora das opções do treinador espanhol.
O defesa central Tomás Araújo será o '4' no Mundial2026, número que durante os últimos dois anos pertenceu a António Silva, seu colega de equipa no Benfica e que também foi excluído por Martínez.
Como é também habitual, Gonçalo Ramos irá vestir a emblemática camisola número '9' e Bernardo Silva a '10'.
Já Rúben Dias irá fazer a primeira fase final com a camisola '3', depois de ter herdado esse número de Pepe após o Euro2024.
De regresso a fase finais com Portugal, Gonçalo Guedes ficou com o '19' e Samu Costa, talvez a maior surpresa da lista de convocados, fica com o '24'.
O guarda-redes Ricardo Velho, que integra o estágio da seleção nacional e vai ficar inicialmente fora da lista de inscritos, não tem para já número atribuído.
Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal, já com a nova numeração, vai realizar dois particulares, primeiro, no sábado, com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e, depois, com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.
Depois de viajar, no dia 12, para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).
Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).
O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.