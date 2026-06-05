Mundial2026: Portugal faz último treino antes do 'teste' com o Chile

A Seleção continua a trabalhar na Cidade do Futebol, em Oeiras, e tem uma sessão agendada para as 18:30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

A seleção portuguesa faz esta sexta-feira o último treino antes do particular de sábado com o Chile, naquele que será o primeiro teste do estágio para o Mundial2026 de futebol, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.



Seleção Nacional volta a treinar esta sexta-feira Lusa

Como é habitual, Portugal continua a trabalhar na Cidade do Futebol, em Oeiras, e tem uma sessão agendada para as 18:30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Na quinta-feira, o selecionador Roberto Martínez não contou no treino com Matheus Nunes, que teve uma indisposição, e João Félix, que fez trabalho específico de ginásio. Os dois jogadores já deverão participar na sessão de hoje e, em princípio, não estão em dúvida para o duelo com o Chile.

Antes, às 17:00, Martínez e um jogador a designar vão falar aos jornalistas em conferência de imprensa no Estádio Nacional, também em Oeiras, naquele que será o palco do encontro de sábado.

O Portugal-Chile está agendado para as 18:45 de sábado, no EStádio Nacional, e terá arbitragem do italiano Luca Zufferli.