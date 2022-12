Mundial2022: Países Baixos nos 'quartos' ao baterem Estados Unidos

No primeiro jogo dos 'oitavos' os Países Baixos venceram os Estados Unidos por 3 golos contra 1.

Os Países Baixos qualificaram-se hoje para os quartos de final do Mundial de futebol de 2022, ao baterem os Estados Unidos por 3-1, no primeiro jogo dos 'oitavos', no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.







Reuters

Tópicos Mundial2022 desporto

Denzel Dumfries, com duas assistências, para Memphis Depay (10 minutos) e Daley Blind (45+1), e um golo (81), foi determinante na formação 'laranja', que, à 11.ª participação, garantiu pela sétima vez um lugar no 'top 8', enquanto Haji Wright faturou para os norte-americanos, aos 76.Nos quartos de final, num jogo marcado para sexta-feira, em Lusail, pelas 19:00 (em Lisboa), os Países Baixos, vice-campeões em 1974, 1978 e 2010, vão defrontar o vencedor do embate de hoje entre a Argentina, campeã em 1978 e 1986, e a Austrália.