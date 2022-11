Mundial2022: Inglaterra e Estados Unidos nos "oitavos" ao afastarem Gales e Irão

A Inglaterra, ao bater o País de Gales por 3-0, e os Estados Unidos, com um triunfo por 1-0 sobre o Irão, de Carlos Queiroz, qualificaram-se hoje para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2022.







Na terceira jornada do Grupo B, as quatro seleções partiram com hipóteses, com os ingleses a conseguirem o primeiro lugar, ao vencerem os vizinhos galeses com tentos de Marcus Rashford, aos 50 e 68 minutos, e Phil Foden, aos 51.O segundo lugar, também premiado, foi para os norte-americanos, que 'vingaram' o desaire (1-2) de 1998 com um tento de Christian Pulisic, aos 38 minutos. Saiu lesionado do lance e acabou substituído ao intervalo.Nos 'oitavos', a Inglaterra vai defrontar o Senegal, no domingo, enquanto os Estados Unidos vão medir forças com os Países Baixos, no sábado. Também já garantiram o apuramento França, Brasil e Portugal.