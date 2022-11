Portugal apura-se para o Mundial de râguebi

A seleção portuguesa de râguebi qualificou-se esta sexta-feira para o Mundial de França2023, após empatar com os Estados Unidos 16-16, no Dubai, na terceira e última jornada do torneio final de repescagem para a competição.







Redes Sociais / @portugalrugbyoficial

Uma penalidade convertida por Samuel Marques na bola de jogo permitiu aos 'lobos' igualar o marcador e garantir o apuramento para o França2023, uma vez que detinha vantagem sobre os EUA no primeiro critério de desempate, a diferença de pontos marcados e sofridos nos três jogos do torneio.Ao intervalo, Portugal vencia por 10-9, com um ensaio de Raffaele Storti (08 minutos), transformado por Samuel Marques (09), que converteu também uma penalidade (37), contra três penalidades do norte-americano AJ MacGinty (03, 22, 40).Na segunda parte, Marques (50) voltou a acertar entre os postes, mas um ensaio de Kapeli Pifeleti (60), transformado por AJ MacGinty (60), deixou os 'lobos' atrás no marcador (13-16), valendo a capacidade de reação da equipa orientada por Patrice Lagisquet, que permitiu colocar o jogo no meio-campo norte-americano no final do encontro e conquistar a penalidade decisiva.Os portugueses e os norte-americanos disputavam a última vaga no França2023, após ambos vencerem os primeiros encontros do torneio final de repescagem, frente aos campeões asiáticos, Hong Kong, e aos vice-campeões africanos, o Quénia.Portugal tinha falhado o apuramento através do agregado de resultados dos Europe Championship de 2021 e 2022, mas obteve o direito a disputar a repescagem, no Dubai, após a Espanha ter sofrido uma penalização de 10 pontos por utilização irregular de um jogador.Esta é apenas a segunda vez que Portugal vai disputar o Campeonato do Mundo de râguebi, após a única e histórica participação, em 2007, também em França.A seleção portuguesa vai integrar o Grupo C do Campeonato do Mundo, com País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia. O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 08 de setembro a 28 de outubro.