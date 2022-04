Primeiro jogo da seleção portuguesa está marcado para o dia 24 de novembro, frente ao Gana. Segundo adversário do grupo é o carrasco do Mundial de 2018, jogando contra a seleção treinada por Paulo Bento na última jornada.

Portugal com Uruguai, Coreia do Sul e Gana no grupo do Mundial 2022

O sorteio do Mundial de 2022 ditou esta sexta-feira que Portugal defrontará no Grupo H o Uruguai, a Coreia do Sul e o Gana.







Portugal no sorteio do Mundial 2022 Reuters

A seleção africana é a primeira adversária da portuguesa, a 24 de novembro. Na segunda jornada, Portugal defronta o Uruguai, a 28 de novembro. A última jornada é jogada frente à Coreia do Sul, a 2 de dezembro.Os três adversários são velhos conhecidos das "quinas" em Campeonatos do Mundo.Portugal defrontou em 2002 a na altura organizadora Coreia do Sul, perdendo por 2-1 na última jornada do grupo e sendo eliminado. Frente ao Gana, Portugal até venceu por 2-1 em 2014, mas a sorte não foi diferente e também acabou eliminado. Já o Uruguai foi o "carrasco" da seleção portuguesa nos oitavos de final de 2018, vencendo por 2-1.

Nos outros grupos sorteados esta sexta-feira em Doha, o Qatar estará acompanhado no Grupo A por Países Baixos, Senegal e Equador, enquanto Inglaterra encabeça o Grupo B ao lado de EUA, Irão e uma seleção europeia que sairá do play-off entre Escócia, País de Gales e Ucrânia.



O Grupo C é composto por Argentina, México, Polónia e Arábia Saudita, enquanto o Grupo D tem França, Dinamarca, Tunísia e o vencedor do play-off entre Peru, Austrália e Emirados Árabes Unidos. No Grupo E estão Espanha e Alemanha, bem como o Japão e o vencedor do play-off entre Costa Rica e Nova Zelândia.





O Grupo F é encabeçado por Bélgica e Croácia, a que se juntam Marrocos e Canadá. No Grupo G, com o qual Portugal jogará caso se apure para os oitavos-de-final, estão Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões:se Portugal for primeiro do seu grupo, jogará com o segundo deste; caso seja segundo do grupo, Portugal medirá forças frente ao líder deste grupo.

A seleção portuguesa de futebol vai disputar a oitava fase final, e sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, tendo como melhor registo o terceiro lugar da estreia, numa edição em que Eusébio marcou nove golos.





Os comandados de Fernando Santos qualificaram-se ao vencerem o caminho C dos ‘play-offs’ europeus, com triunfos caseiros face a Turquia (3-1 nas meias-finais) e Macedónia do Norte 2-0 na final), depois do segundo lugar do Grupo A, atrás da Sérvia.

A fase final do Mundial de futebol de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.