Mundial2022: Campeã França bate Polónia e segue para os 'quartos'

A França, detentora do título, qualificou-se este domingo para os quartos de final do Mundial de futebol de 2022, ao vencer a Polónia por 3-1, no terceiro encontro dos 'oitavos', em Doha.







Olivier Giroud, aos 44 minutos, isolando-se como maior goleador dos 'blues', e um 'bis' de Kylian Mbappé, que passou a somar cinco tentos na prova, ao marcar aos 74 e 90+1, selaram o triunfo dos gauleses, pela nona vez no 'top 8', enquanto Robert Lewandowski marcou de penálti para os polacos, aos 90+9.Nos quartos de final, a França, campeã mundial em 1998 e 2018, vai defrontar no sábado, pelas 19:00 (em Lisboa), no Estádio Al Bayt, em Al Khor, o vencedor do embate deste domingo entre a Inglaterra, vencedora da prova em 1966, e o Senegal.