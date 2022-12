Os operários asiáticos e os fidalgos portugueses

Amenizemos a coisa porque é só bola. Não é a pobreza gerada pela inflação. Não estamos a ser mobilizados para a guerra. Não somos um país traumatizado pela violência de uma lenta mas progressiva destruição. Não estamos a ver as bombas a cair sobre as pessoas, as redes de canalização de água e energia. As nossas mulheres não estão a ser violadas e mortas, os homens não estão a ser torturados, as crianças não estão a ser mortas na plenitude da sua inocência. Não somos alvo de miseráveis crimes de guerra cuja punição fenece, cada dia, na memória colectiva das democracias. Democracias que juram defender as vítimas com uma mão enquanto acenam com a indiferença na outra, às respectivas opiniões públicas, ansiosas com o inverno gélido que aí vem, o dinheiro que não chega para os preços que trepam.