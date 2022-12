Pelé está nos cuidados paliativos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Pelé, a lenda do futebol brasileiro, foi movido para os cuidados paliativos e não está a responder aos tratamentos de quimioterapia para o cancro dos intestinos, a que estava a ser submetido desde setembro de ano passado.







REUTERS/Paulo Whitaker

Tópicos saúde Pelé

Na passada terça-feira, Pelé foi internado para uma reavaliação do seu tratamento e acabou por ser diagnosticado com uma infeção respiratória. De acordo com os relatórios médicos divulgados pela Folha de São Paulo a estrela de futebol está a receber tratamentos para as dores e a falta de ar depois de ter deixado de responder aos tratamentos.Em 2021 Pelé foi diagnosticado com cancro dos intestinos. O tumor foi removido através de uma operação e o ex-jogador tem recebido tratamento hospitalar regular.