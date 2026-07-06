Mundial'2026: Inglaterra reduzida a 10 elimina México e segue para os 'quartos'

A Inglaterra qualificou-se domingo para os 'quartos' do Campeonato do Mundo de futebol de 2026, ao vencer o coanfitrião México por 3-2, num jogo dos 'oitavos' em que 'sobreviveu' a uma expulsão e teve Jude Bellingham como trunfo.
Jude Bellingham domina a bolaAP
No encontro que começou com uma hora de atraso devido às condições meteorológicas, Bellingham assinou um 'bis' em apenas dois minutos, aos 36 e 38, e Harry Kane marcou de penálti, aos 60, já depois de a Inglaterra ter ficado reduzida a 10 jogadores com a expulsão de Jarell Quansah, aos 54.
Julián Quiñones, aos 42 minutos, e Raúl Jiménez, também de grande penalidade, aos 69, mantiveram os mexicanos na luta até ao apito final.
Agora, nos quartos de final, a seleção orientada por Thomas Tuchel vai defrontar a Noruega, que afastou o Brasil.
Empurrado por um Azteca lotado, o México até entrou melhor e assumiu o controlo dos primeiros minutos, com Raúl Jiménez a obrigar Jordan Pickford a uma defesa extraordinária logo aos 15 minutos.
Os anfitriões voltaram a criar perigo por intermédio de Gilberto Mora, enquanto os ingleses revelavam dificuldades para ultrapassar a pressão adversária.
Contudo, os britânicos mostraram toda a sua eficácia, quando aos 36 minutos, Bukayo Saka cruzou da direita e Jude Bellingham, jogador do Real de Madrid, apareceu ao segundo poste para inaugurar o marcador.
Dois minutos depois, a pressão alta inglesa provocou um erro na saída de bola mexicana, Harry Kane assistiu e Bellingham voltou a marcar, deixando os ingleses com uma vantagem de dois golos contra a corrente do jogo.
O México respondeu de imediato e reduziu ainda antes do intervalo na sequência de um livre lateral, que Ezri Konsa aliviou mal e Julián Quiñones aproveitou a sobra para 'fuzilar' Pickford, relançando o encontro aos 42 minutos.
O jogo voltou a mudar de rumo logo no arranque da segunda parte. Aos 54 minutos, Quansah viu o cartão vermelho direto, após intervenção do VAR, por uma entrada violenta sobre Gallardo, deixando a Inglaterra - que já tinha atirado ao poste esquerdo por O'Reilly, aos 49 - em inferioridade numérica.
Mesmo reduzidos a 10, os ingleses voltaram a marcar. Anthony Gordon ganhou posição na área e foi derrubado por José Rangel, com Harry Kane a converter o respetivo penálti aos 60 minutos, chegando ao sexto golo na competição e aos 14 em Mundiais.
O México recusou desistir e reduziu novamente a diferença aos 69, quando Raúl Jiménez também transformou uma grande penalidade, desta vez castigando uma infração de Kane na área inglesa.
A partir daí, os anfitriões instalaram-se no meio-campo inglês e criaram várias situações de perigo por Santiago Giménez, Edson Álvarez e Álvaro Fidalgo, mas sem a eficácia do rival.
A Inglaterra alcança assim os quartos de final pela terceira edição consecutiva do Campeonato do Mundo, defrontando desta vez a Noruega, enquanto o México volta a cair nos oitavos de final, fase em que foi eliminado pela oitava vez nas últimas nove participações.
Jogo no Estádio Azteca, na Cidade do México.
México -- Inglaterra, 2-3.
Ao intervalo: 1-2.
Marcadores:
0-1, Jude Bellingham, 36 minutos.
0-2, Jude Bellingham, 38.
1-2, Julián Quiñones, 42.
1-3, Harry Kane, 60 (grande penalidade).
2-3, Raúl Jiménez, 69 (grande penalidade).
Equipas:
México: José Rangel, Jorge Sánchez (Álvaro Fidalgo, 79), César Montes (Edson Álvarez, 46), Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Érik Lira, Gilberto Mora (Santiago Giménez, 61), Luis Romo (Brian Gutiérrez, 61), Roberto Alvarado, Julián Quiñones (Guillermo Martínez, 81) e Raúl Jiménez.
Selecionador: Javier Aguirre.
Inglaterra: Jordan Pickford, Jarell Quansah, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly (Djed Spence, 75), Declan Rice, Elliot Anderson (Dan Burn, 75), Jude Bellingham, Bukayo Saka (John Stones, 57), Harry Kane (Morgan Rogers, 90) e Anthony Gordon.
Selecionador: Thomas Tuchel.
Árbitro: Alireza Faghani (Irão).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Declan Rice (01), Marc Guéhi (68), Jorge Sánchez (71), Nico O'Reilly (72), Johan Vásquez (90+8) e Jordan Henderson (90+8). Cartão vermelho direto para Jarell Quansah (54).
Assistência: 80.824 espetadores.
Mundial'2026: Inglaterra reduzida a 10 elimina México e segue para os 'quartos'