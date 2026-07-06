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Neymar anuncia adeus à seleção brasileira: "Acabou"

Lusa 07:35
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Depois da derrota da canarinha diante da Noruega, nos oitavos de final do Mundial.

O avançado Neymar anunciou no domingo o adeus à seleção brasileira de futebol, depois da derrota por 2-1 com a Noruega, em encontro dos oitavos de final do Mundial de 2026, em East Rutherford.

Neymar chora no adeus da canarinha ao Mundial
Neymar chora no adeus da canarinha ao Mundial AP

"Tentei, tentei. Comecei aqui [no Estádio Metlife, num particular com os Estados Unidos, em 2010] e termino aqui. Agora, acabou", disse o jogador do Santos, de 34 anos, que, face aos nórdicos, entrou aos 67 minutos e marcou o golo dos brasileiros, que então perdiam por 2-0, aos 90+10, de penálti.

Neymar fechou domingo a sua quarta presença em Mundiais, depois de já ter estado nas edições de 2014, 2018 e 2022, sendo que conseguiu o melhor resultado na primeira, em que falhou, por lesão, a famosa meia-final com a Alemanha (1-7).

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Convocado pelo selecionador brasileiro, o italiano Carlo Ancelotti, Neymar voltou no Mundial2026 a vestir a camisola da seleção 'canarinha' 981 dias depois, pelo meio de muitas lesões.

Neymar fecha o seu percurso na seleção brasileira no mesmo local em que se estreou, em 10 de outubro de 2010, com um triunfo sobre os Estados Unidos por 2-0. No total, cumpriu 130 jogos e 10.673 minutos pelo 'escrete'.

O golo face aos noruegueses foi o seu 80.º pela seleção brasileira, da qual é o melhor marcador, tendo supero lendas como Pelé, Ronaldo, Romário, Zico e Bebeto.

Quanto a títulos, venceu a Taça das Confederações de 2013 e, pela seleção olímpica, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro.

Em 2019, o Brasil conquistou a Copa América, mas, devido a lesão, Neymar saiu da convocatória. Dois anos depois, chegou à final da prova, que jogou, mas perdeu por 1-0 com a Argentino, deu seu amigo Lionel Messi. Decidiu Ángel Di María.

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