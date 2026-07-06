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Speed: como o miúdo que gostava de correr se tornou um fenómeno no YouTube e fã nº 1 de Ronaldo

Isabel Dantas 07:00
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Norte-americano de 21 anos, amigo de Cristianinho, tem mais de 50 milhões de subscritores no seu canal e é um fenómeno nas redes sociais.

As reações explosivas, o humor contagiante e, sobretudo, a imprevisibilidade fizeram de Speed um dos maiores streamers, influenciadores digitais e criadores de conteúdo do mundo. Com 50 milhões de seguidores no Instagram e quase 57 milhões subscritores no IShowSpeed, o seu canal de YouTube, o norte-americano, de 21 anos tornou-se também conhecido pela paixão por Cristiano Ronaldo, sendo muitas vezes referido como o fã número 1 do craque português.

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