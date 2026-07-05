Histórico. Noruega vence Brasil e está nos oitavos de final

A Noruega, que já não participava na fase final de um Mundial desde 1998, terá de enfrentar nos oitavos de final vencedor do jogo da próxima madrugada entre o México e a Inglaterra.
A Noruega venceu este domingo o Brasil por duas bolas a uma
e eliminou o pentacampeão do Mundial de Futebol.
Marco Bader/picture-alliance/dpa/AP Images
Depois de Nyland – guarda-redes norueguês – ter defendido um
penálti marcado por Bruno Magalhães aos 14 minutos, os golos só chegaram na
segunda parte (ou no último quarto, como os norte-americanos já lhe gostam de
chamar).
Haaland, a estrela no Manchester City, e Schjelderup foram a
dupla responsável pelos dois golos da Noruega, com o benfiquista a assistir o
ponta de lança norueguês que já conta com sete golos na competição.
Oito minutos depois dos 90 ainda houve tempo para mais um
penálti para o Brasil, depois de uma falta na grande área, e desta vez Neymar conseguiu
mesmo marcar.
A Noruega, que já não participava na fase final de um
Mundial desde 1998, passa assim para os oitavos de final e terá de enfrentar o
vencedor do jogo da próxima madrugada entre o México e a Inglaterra.