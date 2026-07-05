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Histórico. Noruega vence Brasil e está nos oitavos de final

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 05 de julho de 2026 às 23:07
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A Noruega, que já não participava na fase final de um Mundial desde 1998, terá de enfrentar nos oitavos de final vencedor do jogo da próxima madrugada entre o México e a Inglaterra.

A Noruega venceu este domingo o Brasil por duas bolas a uma e eliminou o pentacampeão do Mundial de Futebol.

Marco Bader/picture-alliance/dpa/AP Images

Depois de Nyland – guarda-redes norueguês – ter defendido um penálti marcado por Bruno Magalhães aos 14 minutos, os golos só chegaram na segunda parte (ou no último quarto, como os norte-americanos já lhe gostam de chamar).

Haaland, a estrela no Manchester City, e Schjelderup foram a dupla responsável pelos dois golos da Noruega, com o benfiquista a assistir o ponta de lança norueguês que já conta com sete golos na competição.

Oito minutos depois dos 90 ainda houve tempo para mais um penálti para o Brasil, depois de uma falta na grande área, e desta vez Neymar conseguiu mesmo marcar.

A Noruega, que já não participava na fase final de um Mundial desde 1998, passa assim para os oitavos de final e terá de enfrentar o vencedor do jogo da próxima madrugada entre o México e a Inglaterra.

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