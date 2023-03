Mulheres trans excluídas de eventos de atletismo feminino

O conselho da World Athletics, antiga Associação Internacional de Federações de Atletismo, votou a proibição de mulheres transgénero competirem em competições femininas de elite se tiverem vivido a puberdade enquanto rapazes.







Kirby Lee-USA TODAY Sports

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O órgão regulador garante que a medida, que entra em vigor a 31 de março, pretende "proteger o futuro da categoria feminina". Seb Coe, presidente da Associação, admitiu que esta pode ser uma decisão controversa mas garante que o atletismo é guiado por um "princípio abrangente de justiça" e que a ciência demonstra a vantagem masculina no desempenho físico."As decisões são sempre difíceis quando envolvem necessidades e direitos que entram em conflito, mas continuamos a considerar que devemos manter a justiça para as atletas acima de todas as outras considerações. Acreditamos que a integridade da categoria feminina no atletismo é fundamental", referiu após a tomada de decisão. Ainda assim garante que esta não é uma decisão "para sempre" e que se pode alterar consoante o resultado de novas investigações.A World Athletics vai também desenvolver um grupo de trabalho para consultar atletas transgénero e estudar os próximos passos para a sua inclusão. Seb Coe revelou que a World Athletics fez uma "consulta há uns meses para provocar o debate" e ter a opinião de "todas as nossas partes interessadas, incluindo atletas, treinadores e federações membros" de forma a conseguir tomar uma decisão ponderada e de acordo com a opinião dos seus associados.Esta é uma questão que tem sido debatida em vários desportos depois da levantadora de peso Laurel Hubbard se ter apurado para os Jogos Olímpicos em 2021, depois de ter feito a sua transição de sexo aos 30 anos.Desde então a maioria das modalidades tem permitido que as mulheres trans compitam desde que os seus níveis de testoterona estejam controlados e sejam apresentados antes. Ainda assim os últimos estudos demonstram que as mulheres transexuais mantêm uma vantagem a nível de força, resistência, potência e capacidade pulmonar.