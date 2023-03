Como é a vida de Roberto Martínez, o novo selecionador de Portugal

Tem aulas de português duas horas por dia e vive sozinho na Cidade do Futebol – a mulher está na Bélgica com as duas filhas, mas vão mudar-se para cá nas próximas semanas. O novo selecionador de Portugal é um homem de família e garante que nunca aceitaria ir para um local sem os seus mais próximos. Esta quinta-feira, estreia-se à frente da equipa das Quinas, contra o Liechtenstein, no estádio de Alvalade.