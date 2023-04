Biden quer garantir que as escolas dos Estados Unidos não podem proibir atletas trans

O governo de Joe Biden divulgou uma proposta que pretende proibir as escolas e universidades dos Estados Unidos de proibirem totalmente a participação de atlas trans nas competições desportivas.







Ainda assim cada equipa poderá criar alguns limites para conseguir garantir, por exemplo a equidade. O porta-voz do governo norte-americano não avançou mais explicações sobre como os limites serão definidos.Se finalizada a proposta passaria a fazer parte das alíneas do Título IX, que dita as regras a que as instituições que recebem financiamento federal devem seguir para a não discriminação.A proposta vai enfrentar agora um longo processo de aprovação, tendo de lidar com os desafios criados pelos democratas.Miguel Cardona, secretário da Educação, emitiu um comunicado onde defende que "todo o aluno deve poder ter a experiência completa de frequentar a escola na América, incluindo a participação no atletismo, livre de discriminação".O governo garante que utilizou a "justiça da concorrência" como critério para a sua proposta.Esta medida surge como um esforço do executivo de Biden de neutralizar uma série de medidas que têm sido tomadas, com apoio dos republicanos, para proibir a participação de atletas trans nas competições de desporto escolar.Também esta sexta-feira o Supremo Tribunal dos Estados Unidos recusou uma lei que o estado de Virgínia Ocidente pretendia aplicar para proibir atletas trans de equipas desportivas femininas nas escolas públicas.A lei em questão considera que equipas desportivas de escolas públicas, incluindo universidades, devem ser feitas tendo em conta o "sexo biológico" uma vez que "as diferenças biológicas entre homens e mulheres são a razão pela qual existem equipas separadas".Apesar desta posição do governo norte-americano, órgãos reguladores internacionais estão a ditar políticas que proíbem todos os atletas trans de competir em provas de atletismo ou natação femininas.