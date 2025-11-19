MP pede 20 dias de prisão para Schjelderup, que assumiu culpa em tribunal

Jogador do Benfica está a ser ouvido no Tribunal de Copenhaga.

Andreas Schjelderup já está a ser ouvido no Tribunal de Copenhaga e o Ministério Público pediu 20 dias de prisão efetiva para o jogador do Benfica.



Andreas Schjelderup conheceu a sentença esta quarta-feira

Schjelderup reconheceu a culpa pela partilha do vídeo. "Recebi-o via Snapchat e reenviei-o para um grupo com quatro amigos. Só vi os primeiros segundos, mas percebi que tinha conteúdo sexual e que envolvia dois jovens. Assim que o reenviei percebi rapidamente que era ilegal. Apaguei-o de imediato do grupo e também do meu telemóvel", disse em tribunal.

Schjelderup reconheceu que ficou muito surpreendido quando foi contactado pela polícia, não tendo associado de imediato que estivesse relacionado com esse vídeo. "Nunca tinha falado com a polícia sobre qualquer assunto antes", referiu.

O extremo das águias não quis prestar declarações aos muitos jornalistas que o aguardavam à chegada a Tribunal.