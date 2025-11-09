Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

No discurso de tomada de posse, Rui Costa mostrou-se naturalmente orgulhoso e assumiu a responsabilidade e o desejo de corresponder à confiança dos benfiquistas. Momentos depois, aos jornalistas, o presidente do Benfica recém-eleito falou de outros temas extra-eleições, no caso do lance polémico que valeu a vitória ao Sporting nos Açores e também do caso Schjelderup.

A carregar o vídeo ... Do apoio a Schjelderup ao lance 'anedótico' do Sporting nos Açores: o que disse Rui Costa após ser reeleito

Que sentimento lhe vai na alma?

"Sinto-me honrado com uma grande responsabilidade que assumo de abraços abertos. Enquanto benfiquista, esta honra é ainda maior. Se havia alguma dúvida sobre há 15 dias, os benfiquistas vieram novamente à rua e fomos um exemplo claro para o mundo. Isto não foi bater o recorde. Há 15 dias atropelámos, hoje foi ainda mais. É um voto de confiança que os sócios me conferiram. Estou muito orgulhoso e tudo irei fazer para corresponder"

Vai falar com outros candidatos?

"O ato eleitoral acabou. Houve várias ideias, mas como disse, no final do dia somos todos do Benfica. A partir de umas horas estamos em campo com o Casa Pia e queremos todos ganhar. Vai haver espaço para conversas com outros candidatos. Ganhei uma responsabilidade acrescida. Noronha Lopes gentilmente deu-me os parabéns. Declaração de derrota de Noronha Lopes? Não me compete a mim falar sobre isso. Agradecer o telefonema que me fez"

Golo polémico do Sporting frente ao Santa Clara...

"Irrisório, não há margem para outra palavras. Como dissemos no comunicado é quase anedótico. O Benfica vai manifestar-se e pedir esclarecimentos a quem tutela. Não são erros de falta ou não, são casos flagrantes. Claro que decidem temporadas porque são muito evidentes. Alguma coisa tem que se fazer. Temos muito trabalho pela frente. Estas semanas de campanhas, diminuíram a velocidade do que se faz no dia a dia. Temos já muitas iniciativas"

Caso Schjelderup

"Claro que vamos estar ao lado de Schjelderup. O próprio jogador já assumiu a responsabilidade, conhecemos muito bem o Schjelderup. Fez uma coisa que não devia ter feito, como ele próprio admitiu, não fez por maldade, mas fê-lo. Cá estaremos para apoiá-lo"

Quer deixar algumas palavras aos rivais e comentar o que disse Villas-Boas?

"Hoje as palavras são para os benfiquistas, de agradecimento. Ainda não falei com Mourinho e ainda bem porque se tivesse falado com ele era mau sinal. Amanhã há jogo"

O que há para melhorar?

"Em cada mandato há sempre coisas que não são bem feitas. Queremos melhorar diariamente. Entrou uma direção com muitos elementos novos e começar a colocar em prática. Diretor de scouting? Não posso revelar, o homem ainda está a dormir..."

União

"Mais do triplo ou quádruplo de todas as responsabilidades que tive no passado. A responsabilidade aumenta de dia para dia e aumentou nesta eleição onde estou mais do que honrado e orgulhoso pelo que foi o ato eleitoral, o número de votantes que enche de orgulho. Dá-me um voto de confiança, mas dá-me uma responsabilidade tremenda. Já não consigo pôr a bola com o pé na baliza, mas quero que as equipas coloquem a bola onde elas têm de entrar. É a minha maior missão de trabalho. Continuarei a dar a vida por este clube."

"Respeito a decisão dos benfiquistas. São soberanos. Partimos de uma eleição com seis candidatos, ficámos dois. É legitimo que haja essa divisão. No final do dia somos todos do mesmo clube. O mais importante será sempre o Benfica em si. Que nos consigamos unir. É isso que peço. E tenho de trabalhar como presidente para as pessoas estarem felizes e orgulhosas. Esta dimensão e pujança não nos serve de nada se não estivermos unidos."