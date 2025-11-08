Schjelderup admite que deverá ser condenado por partilha de vídeos sexuais a envolver menores

Extremo admite "erro estúpido" cometido há dois anos e prepara-se para apresentar em tribunal

Schjelderup está envolvido num escândalo e arrisca prisão depois de ter partilhado um vídeo com imagens sexuais a envolver menores de idade. O jogador do Benfica apresentar-se-á a tribunal em breve, tal como revelou este sábado na rede social Instagram, admitindo o "erro estúpido" cometido há dois anos.



Schjelderup tapa o rosto durante o festejo do golo marcado ao Nice, na Luz

Eis a mensagem do extremo na íntegra:

"Olá pessoal,

Quero ser sincero com vocês sobre um erro estúpido que cometi há cerca de dois anos. Na época, eu tinha 19 anos e agora tenho que enfrentar as consequências desse erro.

Assumo total responsabilidade pelo que aconteceu e pelo que fiz, mas é importante para mim que vocês conheçam o contexto do incidente.

Eu morava na Dinamarca na época. Recebi um vídeo curto e o encaminhei para um amigo alguns segundos depois, sem pensar duas vezes. Mandava-mos vídeos engraçados um para o outro, como muitos adolescentes fazem. Quando recebi esse vídeo e o encaminhei, não achei que fosse diferente. Só vi os primeiros segundos e não percebi como o vídeo se desenrolava.

Meu amigo, que viu o vídeo alguns segundos depois, disse imediatamente que era ilegal enviá-lo, então eu o apaguei na hora.

Infelizmente, na época, não pensei nas consequências nem que compartilhar aquilo poderia ser ilegal. Eu deveria ter percebido a gravidade da situação, mas não percebi naquele momento.

A única explicação que tenho é que fiquei muito chocado ao ver o que pareciam ser dois jovens em um vídeo antigo e de má qualidade, e o encaminhei sem pensar.

Minha intenção nunca foi espalhar nada ou magoar ninguém. Foi um erro estúpido que cometi uma única vez e do qual me arrependo profundamente.

Quando a polícia dinamarquesa me contatou no início deste ano sobre o ocorrido, eu disse a verdade e cooperei durante todo o processo. Fui acusado do crime e provavelmente serei sentenciado em breve, recebendo, muito provavelmente, uma pena suspensa.

Não tenho desculpas. O que fiz na Dinamarca naquela época foi ilegal e errado. Assumo total responsabilidade por isso e espero que meu erro possa impedir que outros cometam o mesmo erro depois de ouvirem ou lerem minha história.

Espero que eles pensem duas vezes na próxima vez que receberem algo que não deva ser compartilhado.

Primeiramente, gostaria de pedir desculpas a todos os afetados pelo vídeo. Em seguida, aos meus amigos, minha família, meus empregadores, meu país e a todos os fãs que desapontei.

Neste momento, gostaria de poder voltar no tempo e corrigir meu erro. Nunca fiz nada ilegal antes nem tive contato com a polícia, então estou em estado de choque há muito tempo enquanto tudo isso acontece.

Mas aqui estamos. Cometi um erro e estou pronto para enfrentar as consequências.

O crime pelo qual serei condenado não reflete quem eu sou como pessoa ou o que defendo.

Peço sinceras desculpas pelo meu erro e estou envergonhado por estar nesta situação. Todos que me conhecem sabem o que eu defendo, então entendo que isso será um choque para muitos.

Sei também que isso será uma interrupção desnecessária para a seleção norueguesa antes de algumas das partidas mais importantes da nossa história.

Na verdade, eu pretendia compartilhar isso depois dos jogos para evitar esse tipo de situação, mas infelizmente não é mais possível.

A todos: Por favor, não assistam nem distribuam vídeos com conteúdo prejudicial ou ofensivo. É ilegal.

Gostaria de me desculpar novamente e espero que você possa me perdoar. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para corrigir essa situação.