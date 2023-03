MotoGP: Marc Márquez terá de cumprir penalização na próxima prova em que participar

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) vai ter de cumprir a penalização de duas voltas longas atribuída na sequência do embate com o português Miguel Oliveira (Aprilia) na próxima prova em que participar do Mundial de MotoGP.





O esclarecimento foi divulgado esta terça-feira, na sequência da notícia da ausência do piloto espanhol da segunda prova da temporada, o Grande Prémio da Argentina, devido à fratura do polegar da mão direita contraída na sequência do acidente com o piloto português na corrida principal de MotoGP do GP de Portugal de domingo.Inicialmente, a comunicação dos comissários desportivos indicava que a penalização deveria ser cumprida no GP da Argentina, a prova que se segue ao GP de Portugal. Contudo, dada a ausência do piloto espanhol dessa ronda devido à lesão, o painel de comissários da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), composto por Andres Molinos, Freddie Spencer e Tamara Matko, veio esclarecer a sua posição inicial."Considerando a lesão e a ausência de Marc Márquez do GP da Argentina, e com a perspetiva de cumprir com a intenção subjacente à decisão tomada pelo painel de comissários MotoGP da FIM, a penalização de duas voltas longas deverá ser cumprida no próximo evento em que ele [o piloto] possa participar", refere em comunicado.Também o piloto Miguel Oliveira (Aprilia) vai falhar o Grande Prémio da Argentina de MotoGP, segunda prova do Mundial de velocidade, devido à lesão contraída domingo."Depois da queda no GP de Portugal [na sequência do choque com o espanhol Marc Márquez, da Honda], Oliveira submeteu-se a mais exames que revelaram lesões adicionais, que não lhe permitem participar no segundo GP da temporada", anunciou a RNF Aprilia, em comunicado esta segunda-feira.

A equipa frisa que, "apesar do contratempo, Oliveira mantém-se comprometido com o seu objetivo de ser competitivo neste campeonato e vai concentrar-se na sua recuperação de forma a regressar na terceira ronda em Austin, no Texas, duas semanas mais tarde".

A terceira ronda do Mundial de velocidade será o GP das Américas, em Austin, no Texas (EUA), de 14 a 16 de abril.