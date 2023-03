Especialista da ONU defende que soldados russos devem competir nos Jogos Olímpicos

A declaração é polémica e está já a gerar uma onda de indignação no mundo do desporto. Uma especialista das Nações Unidas defendeu que os soldados russos que tenham lutado na Ucrânia não devem ser impedidos de competir nos Jogos Olímpicos de Paris, que se realizam no próximo ano.







Refugiados ucranianos protestam contra a participação de atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em Essen, Alemanha, a 22 de março de 2023 REUTERS/ Jana Rodenbusch

Alexandra Xanthaki – que também tem funções como conselheira do Comité Olímpico Internacional (COI) – considera que apenas os atletas russos que tenham "praticado crimes contra a humanidade ou divulgado propaganda de guerra" deverão ser excluídos daquele que é um dos maiores eventos desportivos do mundo.A declaração foi feita numa conferência, que reuniu dirigentes de 206 países diferentes e, de acordo com o The Guardian , gerou uma reação de repudio da comitiva ucraniana que defende a proibição da participação russa por afirmar que "a maioria dos medalhados do país estão filiados nas forças armadas".No entender de Alexandra Xanthaki, a exclusão dos atletas russos é "discriminatória" uma vez que existem desportistas de outros países que se encontram em operações militares ativas e que nunca foram banidos da competição. Mas há exceções e a especialista deixou claro que qualquer pessoa – independentemente da nacionalidade – que for "considerada culpada de atrocidades, graves violações de direitos humanos, incluindo crimes contra a humanidade e genocídio" deverá ser automaticamente banida.Já Vladyslav Heraskevych, atleta ucraniano de desportos de inverno, alegou que a afirmação em causa era "insana" e que todos aqueles que estavam no encontro "ficaram chocados por haver quem defenda que os russos possam competir mesmo tendo provocado uma guerra ilegal" - algo que, mais tarde, a especialista da ONU veio desmentir numa partilha no Twitter O desportista avançou ainda que Alexandra Xanthaki afirmou que "os russos adoram as olimpíadas" pelo que ficariam "desapontados por ver os seus atletas sob uma bandeira neutra" – algo que aconteceu nos últimos três Jogos Olímpicos por questões relacionadas com dopping.O Comité Olímpico Internacional deverá reunir-se esta terça-feira, altura em que se espera uma decisão oficial sobre a presença ou não de atletas russos e bielorrussos.