Ministério Público investiga corrupção em caso de doping de Pedro Gonçalves

Agente do jogador do Sporting é acusado de subornar responsáveis anti-dopagem com 80 mil euros para arrastar processo de maneira a não impedir uma transferência, após Pote ter testado positivo quando ainda era jogador do Famalicão. Processo só foi arquivado quando o jogador já levava 9 golos no campeonato.

O Ministério Público está a investigar suspeitas de corrupção num caso de doping de Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, avança o semanário Novo. Em causa está um alegado esquema montado pelo agente do jogador, Jorge Pires, para que o melhor marcador do campeonato deste ano não fosse suspenso após ter testado positivo num controlo anti-doping em julho do ano passado, após um jogo frente ao Tondela, quando ainda era jogador do Famalicão.



Pedro Gonçalves

Segundo o semanário, o objetivo do plano seria evitar a suspensão de maneira a que não fosse impossibilitada uma transferência no final da época passada. Pedro Gonçalves, também conhecido como Pote, acabou por assinar pelo Sporting em agosto de 2020, com os "leões" a pagarem 6,5 milhões de euros ao Famalicão.





Denúncias avançadas ao MP, em dezembro de 2020 e janeiro de 2021, acusam o empresário de Pedro Gonçalves de ter oferecido um total de 80 mil euros para tentar arrastar o processo, que acabaria arquivado no final de Novembro de 2020 pelo Colégio Disciplinar Antidopagem (CDA) da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP).