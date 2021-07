Dérbi entre Benfica e Sporting sob suspeita devido a resultados de amostras

Amostras recolhidas durante a temporada 2016/2017 antes e depois do jogo foram consideradas como "preocupantemente atípicas". Doze jogadores envolvidos.

Um processo judicial referente ao roubo de amostras dá conta de que 12 jogadores (seis do Benfica e seis do Sporting) que participaram no dérbi de 11 de dezembro de 2016 produziram amostras "preocupantemente atípicas". A classificação é feita pela Autoridade Nacional Antidopagem e Ministério Público, revela o semanário Novo.







O processo do roubo das amostras foi arquivado pelo DCIAP em 2020.