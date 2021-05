Jogador brasileiro foi acusado de forçar uma funcionária da marca a praticar sexo oral, em 2016. Nike abriu inquérito ao caso, mas Neymar nega as acusações e diz que contrato acabou por razões comerciais.

Nike quebrou contrato com Neymar após jogador ter recusado inquérito a abusos sexuais

A Nike anunciou esta quinta-feira que a sua parceria com o jogador brasileiro Neymar terminou em agosto do ano passado por este se ter recusado a cooperar na investigação em que é acusado de abusos sexuais por uma funcionária da marca.

"A Nike terminou a relação com o desportista porque ele recusou cooperar num inquérito de boa fé sobre alegações credíveis de atos censuráveis cometidos contra uma empregada [da empresa]", avançou a empresa em comunicado.

A maior produtora de equipamentos desportivos do mundo vê as acusações do caso, que terá ocorrido em 2016, como "credíveis" mas apontou que um inquérito submetido "não foi conclusivo".