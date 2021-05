Teste positivo por doping de Pote foi justificado: 'Não violou qualquer norma antidopagem'

O presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) garante que Pote apresentou de imediato uma justificação plausível para um teste positivo por doping, no final do Famalicão-Tondela, a 5 de julho de 2020. O positivo foi comunicado pela ADoP a 24 de julho e no dia seguinte Pote ainda defrontou o Marítimo. Manuel Brito diz que o agora jogador do Sporting "não só declarou logo" a substância triamcinolone, "como fez prova clínica (de forma imediata) que a mesma entrou de forma legal no seu organismo".



"Não violou qualquer norma antidopagem", explicou o presidente da ADoP, num esclarecimento partilhado ontem com Record. "Trata-se de um ato cobarde e falso de alguém escondido no anonimato. A ADoP e os visados na notícia vão agir judicialmente, de forma a repor a verdade dos factos", acrescenta Brito.







Pedro Gonçalves

