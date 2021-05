Pedro Gonçalves: Um goleador alimentado a presunto e alheira

O sucesso de Pedro Gonçalves chegou agora, aos 22 anos, mas há muito tempo que isso se esperava em Vidago, onde nasceu, e em Chaves, onde começou a bater recordes. "Ele sempre teve um grande talento. Era pequenino, mas rematava com força e colocação e fazia muitos golos. Não me surpreende este destaque no Sporting. E acredito que daqui a dois ou três anos vai estar a brilhar num grande clube europeu", assegura à SÁBADO Armando Carvalho, dirigente do Desportivo de Chaves, que recorda com um misto de alegria e tristeza o primeiro salto do futebolista, atualmente o melhor marcador do campeonato português, com 18 golos (tantos como Seferovic, do Benfica).



"O Desportivo de Chaves tinha sido campeão distrital de infantis e ele marcou 72 golos, ainda hoje um recorde da Associação de Futebol de Vila Real. No fim da época, a mãe veio ter comigo e disse-me que ele ia fazer uns treinos ao Sp. Braga. E eu pensei: ‘Pronto, lá vamos ficar sem o nosso Potinho’".



Potinho (ou Pote) são as alcunhas pelas quais Pedro Gonçalves ainda hoje é tratado pelos seus amigos. "Quando ele começou, nas escolinhas do Vidago FC, com 7 anos, disse que só jogava se escrevessem Potinho na camisola", conta à SÁBADO André Pereira, o mais novo dos seus três irmãos, que não sabe ao certo quem lhe pôs a alcunha. "Em bebé ele era pequenino e rechonchudinho, e começaram a chamá-lo assim, alguém da família ou do Vidago FC".